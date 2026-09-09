В подмосковном Щёлково горит складское здание на площади 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В Щёлково горит склад площадью 1,8 тыс. квадратных метров. Видео © «Макс» / МЧС Московской области

Прибывшие на место пожарные установили, что складское помещение предназначено для хранения изделий из пластика. Огонь охватил внутреннее пространство ангара и фасад здания.

В тушении пожара задействованы 59 человек и 22 единицы специализированной техники.

Ранее режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Кваркенском районе Оренбургской области из-за природного пожара. Это уже второй район региона, где действует такой режим. Спасатели сейчас не дают огню приблизиться к посёлку Октябрьский. Для борьбы с возгоранием задействовали в том числе тяжёлую авиацию. К тушению привлекли самолёт Ил-76. Он сбросил на очаги пожара 42 тонны воды.