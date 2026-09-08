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Опубликовано 8 сентября, 10:34

Мощный пожар разгорелся на складе DNS в Екатеринбурге

Мощный пожар вспыхнул в здании магазина со складом DNS в Екатеринбурге. По данным местных Telegram-каналов, возгорание произошло на улице Черняховского, а густой дым от пожара заметен сразу из нескольких районов города.

Мощный пожар охватил склад DNS в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Инцидент Екатеринбург

Первоначально огонь охватил крышу здания, после чего пламя перекинулось на фасад. Очевидцы публикуют кадры с поднимающимся над местом происшествия столбом дыма. Жители также жалуются на едкий запах гари.

Информация о площади пожара, возможных пострадавших и причинах возгорания на данный момент уточняется. Официальных данных экстренных служб о происшествии пока не опубликовано.

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Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре на складе в Екатеринбурге, площадь которого достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Тогда под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара.

Больше новостей о пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Инцидент Екатеринбург

Наталья Демьянова
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