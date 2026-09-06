СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Нефтекамске

Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в частном доме в Нефтекамске. Трагедия произошла в селе Амзя, где после тушения возгорания спасатели обнаружили тела несовершеннолетних.

По предварительным данным, пожар случился 6 сентября 2026 года. После ликвидации огня в доме нашли погибших детей в возрасте 4, 6 и 12 лет.

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая причины возгорания, причины смерти детей и возможные нарушения, которые могли привести к трагедии. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области. Возгорание произошло в посёлке Крутик Пеновского муниципального округа. После тушения спасатели обнаружили тела двух человек, ещё один мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Прокуратура начала проверку и выясняет причины пожара.