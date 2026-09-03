Два человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

Пожар в частном жилом доме в посёлке Крутик Пеновского муниципального округа привёл к гибели двух человек. Возгорание произошло в ночь на 3 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Погибшими, предположительно, стали женщины. Ещё один мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Прокуратура выясняет причины возгорания и обстоятельства произошедшего. Решение о дальнейших процессуальных действиях примут по итогам проверки, её ход контролирует надзорное ведомство.

Ранее в Тверской области иеромонах Дионисий (Дмитрий Батраев), ранее запрещённый к служению, погиб при пожаре на катере. Трагедия произошла 1 сентября в деревне Осташковского округа. Возгорание возникло в моторном отсеке судна. Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.