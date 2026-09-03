Запрещённый к служению иеромонах погиб при пожаре на катере в Тверской области

Иеромонах Дионисий (Дмитрий Батраев), ранее запрещённый к служению, погиб при пожаре на катере в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Трагедия произошла 1 сентября в деревне Осташковского округа. Возгорание возникло в моторном отсеке судна. Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В 2020 году Тверская епархия запретила Дионисию совершать богослужения. В качестве места пребывания для исправления ему определили Свято-Успенский мужской монастырь.

Ранее сообщалось, что возле пансионата «Свет маяка» в Крыму произошёл несчастный случай во время купания в Азовском море. Четырёх отдыхающих начало уносить от берега отбойным течением. Троих мужчин местным жителям удалось вытащить из воды. Двое из них, 1955 и 1967 годов рождения, скончались ещё до прибытия медиков.