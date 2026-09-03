Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 18:08

Запрещённый к служению иеромонах погиб при пожаре на катере в Тверской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Иеромонах Дионисий (Дмитрий Батраев), ранее запрещённый к служению, погиб при пожаре на катере в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Трагедия произошла 1 сентября в деревне Осташковского округа. Возгорание возникло в моторном отсеке судна. Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В 2020 году Тверская епархия запретила Дионисию совершать богослужения. В качестве места пребывания для исправления ему определили Свято-Успенский мужской монастырь.

Спас девушку и не вернулся: В Крыму погиб бывший футболист «Синары»
Спас девушку и не вернулся: В Крыму погиб бывший футболист «Синары»

Ранее сообщалось, что возле пансионата «Свет маяка» в Крыму произошёл несчастный случай во время купания в Азовском море. Четырёх отдыхающих начало уносить от берега отбойным течением. Троих мужчин местным жителям удалось вытащить из воды. Двое из них, 1955 и 1967 годов рождения, скончались ещё до прибытия медиков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar