Спас девушку и не вернулся: В Крыму погиб бывший футболист «Синары»

38-летний Денис Грибахо утонул в Крыму, пытаясь спасти девушку, оказавшуюся в море. Бывшего игрока ФК «Синара» из Каменска-Уральского не смогли спасти из-за сильного волнения и течения. Об этом сообщила пресс-служба «Пляжный Рай Фрунзе».

Трагедия произошла 29 августа на пляже Фрунзе. По словам очевидцев, девушка отправилась кататься на сапе во время шторма и оказалась в воде. Грибахо бросился ей на помощь и сумел добраться до находившейся в море женщины. Ему удалось вытолкнуть её в сторону берега, однако самому выбраться мужчина уже не смог.

Сильное волнение и переутомление, как предполагают очевидцы, помешали спортсмену вернуться на сушу. Течение унесло его, а тело позднее обнаружили во время поисковой операции. По словам близких, девушка, ради спасения которой Грибахо вошёл в воду, могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей. Последние десять лет мужчина жил вместе с семьёй в Крыму, а до этого работал на нескольких предприятиях Каменска-Уральского.

Спортивную карьеру Грибахо провёл в составе «Синары», забив за команду более 130 мячей. Друзья и знакомые вспоминают его как открытого, доброго, честного и отзывчивого человека, который любил семью и всегда был готов прийти на помощь. Близкие и знакомые называют поступок Дениса проявлением настоящей отваги и выражают соболезнования его семье.

Ранее сообщалось, что возле пансионата «Свет маяка» в Крыму произошёл несчастный случай во время купания в Азовском море. Четырёх отдыхающих начало уносить от берега отбойным течением. Троих мужчин местным жителям удалось вытащить из воды. Двое из них, 1955 и 1967 годов рождения, скончались ещё до прибытия медиков.