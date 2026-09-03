Короткое замыкание стало причиной пожара в модном московском клубе Gipsy

Короткое замыкание проводки стало причиной пожара в ночном клубе Gipsy в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Возгорание произошло на третьем этаже здания — загорелась обшивка стен. Из-за пожара посетителей и сотрудников оперативно эвакуировали. Всего из клуба вывели около 30 человек, находившихся на нижних этажах здания. Система пожаротушения сработала автоматически и помогла локализовать возгорание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Это уже не первый пожар в клубе Gipsy. В 2016 году в заведении также произошло возгорание — тогда причиной стали загоревшиеся строительные материалы.

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