В Москве неизвестный пироман дважды поджёг дверь квартиры с детьми

В Москве неизвестный дважды поджёг дверь квартиры, где находились дети. О случившемся сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в жилом доме на улице Пестеля. В помещении в этот момент были двое несовершеннолетних. Огонь потушили до приезда пожарных.

Соседка рассказала телеканалу, что это повторное нападение на данную квартиру. Первый случай произошёл 30 августа. Тогда сгорела тамбурная дверь, и её пришлось снять.

По словам женщины, нынешний хозяин жилья связывает оба поджога с бывшим собственником. Тот якобы не смирился с продажей недвижимости. Также соседка упомянула, что прежний владелец раньше сидел в тюрьме.

Ранее в Татарстане пьяный сын облил дом горючей жидкостью и сжёг отца с матерью. В больницу с ожогами доставили 51-летнего сына погибших, его 45-летнюю супругу и 16-летнего подростка.