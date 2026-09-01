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Опубликовано 1 сентября, 10:46

В Москве неизвестный пироман дважды поджёг дверь квартиры с детьми

РЕН: В Москве дважды за три дня подожгли дверь квартиры с детьми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве неизвестный дважды поджёг дверь квартиры, где находились дети. О случившемся сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в жилом доме на улице Пестеля. В помещении в этот момент были двое несовершеннолетних. Огонь потушили до приезда пожарных.

Соседка рассказала телеканалу, что это повторное нападение на данную квартиру. Первый случай произошёл 30 августа. Тогда сгорела тамбурная дверь, и её пришлось снять.

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По словам женщины, нынешний хозяин жилья связывает оба поджога с бывшим собственником. Тот якобы не смирился с продажей недвижимости. Также соседка упомянула, что прежний владелец раньше сидел в тюрьме.

Ранее в Татарстане пьяный сын облил дом горючей жидкостью и сжёг отца с матерью. В больницу с ожогами доставили 51-летнего сына погибших, его 45-летнюю супругу и 16-летнего подростка.

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Никита Никонов
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