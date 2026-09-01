В Москве неизвестный пироман дважды поджёг дверь квартиры с детьми
РЕН: В Москве дважды за три дня подожгли дверь квартиры с детьми
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В Москве неизвестный дважды поджёг дверь квартиры, где находились дети. О случившемся сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в жилом доме на улице Пестеля. В помещении в этот момент были двое несовершеннолетних. Огонь потушили до приезда пожарных.
Соседка рассказала телеканалу, что это повторное нападение на данную квартиру. Первый случай произошёл 30 августа. Тогда сгорела тамбурная дверь, и её пришлось снять.
По словам женщины, нынешний хозяин жилья связывает оба поджога с бывшим собственником. Тот якобы не смирился с продажей недвижимости. Также соседка упомянула, что прежний владелец раньше сидел в тюрьме.
Ранее в Татарстане пьяный сын облил дом горючей жидкостью и сжёг отца с матерью. В больницу с ожогами доставили 51-летнего сына погибших, его 45-летнюю супругу и 16-летнего подростка.
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