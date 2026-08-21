Обиделся и поджёг: В Подмосковье пироман спалил два дома соседа за 35 млн рублей

В городском округе Ступино правоохранительные органы задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. По данным следствия, на почве личного конфликта мужчина спалил два жилых дома и хозяйственную постройку, которые принадлежали соседу. Как сообщила начальник управления информации ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении злоумышленника, совершившего серию поджогов на территории садового товарищества, возбуждено уголовное дело. Установлено, что фигурант незаконно проникал на участки соседа, уничтожая строения путем поджога. В результате преступных действий сгорели два жилых дома и хозяйственная постройка. Общий материальный ущерб превысил 35 млн рублей. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что пенсионерка, которая подожгла квартиру в Москве, чтобы не отдавать её новому владельцу после неудачной «схемы Долиной», умерла в больнице. Некоторое время она была в сознании, даже разговаривала с врачами. Её госпитализировали, но спасти не смогли.