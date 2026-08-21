Ошибся с адресом мести: Ревнивый калининградец сжёг жильё старушки вместо дома любовника

В Калининградской области 26-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после неудачной попытки поджога. Он планировал сжечь квартиру любовника своей супруги, однако перепутал части дома. Злоумышленник не учёл, что здание является дуплексом, и в результате его действий жилья лишилась 85-летняя женщина, не имеющая отношения к конфликту.

Как сообщает Baza, деревянная веранда вспыхнула в одно мгновение, превратив тихую ночь в огненный кошмар. Соседи, заметившие зарево, успели вызвать помощь и спасти пожилую женщину, но её дом — всё, что она наживала годами, — превратился в пепел. Теперь она скитается по родственникам.

Виновник бедствия, движимый слепой ревностью, уже в руках полиции. Его ждёт суровое наказание: за попытку свести счёты он заплатит свободой и разрушенной семьёй.

Ранее сообщалось, что пенсионерка, которая подожгла квартиру в Москве, чтобы не отдавать её новому владельцу после неудачной «схемы Долиной», умерла в больнице. Некоторое время она была в сознании, даже разговаривала с врачами. Её госпитализировали, но спасти не смогли.