Врачи пересадили кожу петербурженке, которую пыталась сжечь ревнивая беременная подруга
78.ru: В Петербурге женщине, которую подожгла беременная, пересадили кожу
Жительнице Санкт-Петербурга провели операцию по пересадке кожи после того, как беременная подруга пыталась сжечь её в автомобиле. Пострадавшая получила ожоги первой и второй степени на 80% тела и находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на сестру пациентки.
Инцидент произошёл, когда беременная подруга напала на женщину из-за приступа ревности. Врачи диагностировали пострадавшей серьёзные ожоги. Медики пока воздерживаются от прогнозов относительно дальнейшего лечения.
Напомним, всё произошло 6 августа в Петербурге возле дома № 107 на улице Первого Мая. Очевидцы заметили возгорание автомобиля и увидели, как из него выбралась 42-летняя женщина, нуждавшаяся в экстренной медицинской помощи.