Врачи пересадили кожу петербурженке, которую пыталась сжечь ревнивая беременная подруга

Жительнице Санкт-Петербурга провели операцию по пересадке кожи после того, как беременная подруга пыталась сжечь её в автомобиле. Пострадавшая получила ожоги первой и второй степени на 80% тела и находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на сестру пациентки.