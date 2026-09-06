Трое детей погибли при пожаре в деревянном доме под Нефтекамском

Трое детей погибли при пожаре в деревянном доме в населённом пункте Амзя под Нефтекамском в Башкирии. Трагедия произошла вечером 6 сентября, сообщили в прокуратуре республики.

Около 21:20 по местному времени загорелось жилое помещение в двухквартирном одноэтажном доме на улице Южной. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела детей 2013, 2020 и 2022 годов рождения.

Дом был построен из бруса. По данным регионального управления МЧС, квартира была подключена к электричеству, но не была газифицирована.

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия для координации работы правоохранителей и экстренных служб выехал прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и своевременном выявлении семей, находящихся в социально опасном положении. Причина возгорания устанавливается.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярском крае при пожаре в частном доме погиб двухлетний ребёнок. Трагедия произошла 3 сентября в посёлке Новочернореченский: мальчика нашли после тушения огня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.