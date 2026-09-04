В Красноярском крае заживо сгорел ребёнок, за ним не уследила пьяная бабушка

В Козульском округе возбудили уголовное дело после гибели ребёнка при пожаре. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю.

В Красноярском крае заживо сгорел ребёнок. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

При тушении пожара в частном доме на улице Солонченко в посёлке Новочернореченский нашли тело 2-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом и воздействия высоких температур.

«По данному факту Емельяновским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла 3 сентября — родители оставили сына под присмотром бабушки, а сами ушли на подработку. По версии следствия, пенсионерка в тот день выпивала. Мальчик взял зажигалку и поджёг шторы. Бабушка выбежала на улицу, спасти внука ей не удалось. Семья состояла на профилактическом учёте.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. Назначены экспертизы для выяснения точной причины смерти ребёнка и возникновения пожара.

Ранее пожар в частном жилом доме в посёлке Крутик Пеновского муниципального округа привёл к гибели двух человек. Возгорание произошло в ночь на 3 сентября. Погибшими, предположительно, стали женщины. Ещё один мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Прокуратура выясняет причины возгорания и обстоятельства произошедшего.