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Опубликовано 6 сентября, 16:39

Пожар охватил 500 квадратов стадиона в Минеральных Водах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар охватил 500 квадратных метров на стадионе в Минеральных Водах, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Огонь распространился по подтрибунным помещениям и деревянным лавочкам. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

После этого спасатели приступили к проливке конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. К ликвидации последствий пожара привлекли шесть человек и две единицы техники.

В огне не горят: Названа самая частая причина смерти при пожаре
В огне не горят: Названа самая частая причина смерти при пожаре

Ранее Life.ru сообщал, что российская авиация помогает Сербии бороться с природными пожарами. Самолёт Ил-76 МЧС России ликвидировал основные очаги возгорания, а накануне работал в районе вершины Трем в горном массиве Сува-Планина на юго-востоке страны. За шесть вылетов экипаж сбросил на горящие участки 252 тонны воды. В МЧС подчеркнули, что лётчики успешно выполняют задачи даже в сложных условиях.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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