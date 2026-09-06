Пожар охватил 500 квадратов стадиона в Минеральных Водах

Пожар охватил 500 квадратных метров на стадионе в Минеральных Водах, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Огонь распространился по подтрибунным помещениям и деревянным лавочкам. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

После этого спасатели приступили к проливке конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. К ликвидации последствий пожара привлекли шесть человек и две единицы техники.

Ранее Life.ru сообщал, что российская авиация помогает Сербии бороться с природными пожарами. Самолёт Ил-76 МЧС России ликвидировал основные очаги возгорания, а накануне работал в районе вершины Трем в горном массиве Сува-Планина на юго-востоке страны. За шесть вылетов экипаж сбросил на горящие участки 252 тонны воды. В МЧС подчеркнули, что лётчики успешно выполняют задачи даже в сложных условиях.