В огне не горят: Названа самая частая причина смерти при пожаре

При пожарах больше людей погибает не от ожогов, а от отравления токсичными веществами, которые выделяются при горении розеток, проводки и электроприборов, рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Дым от загоревшейся техники содержит опасные соединения, некоторые из которых не имеют ни цвета, ни запаха, но способны вызвать паралич дыхательных путей. Особенно тревожным сигналом должен стать чёрный едкий дым и резкий запах гари, отметил собеседник 360.ru.

«Очень много людей при пожаре гибнет не от ожогов, а именно от отравления угарным газом», — подчеркнул специалист.

Он рекомендовал при небольшом возгорании электроприбор немедленно обесточить его и ни в коем случае не тушить водой. Также важно держать дома огнетушитель. Ещё одним полезным средством является защитный колпак с фильтром, который позволяет дышать в задымлённом помещении 15–20 минут.

Ранее в МЧС рассказали, что делать при возгорании телефона во время зарядки. Спасатели рекомендуют не оставлять устройства на зарядке без присмотра и объяснять детям правила поведения при возможном возгорании техники.