От зарядки до скороварки: Названы самые опасные бытовые приборы

Проводные и беспроводные зарядки, проточные водонагреватели и скороварки могут представлять опасность при неправильной эксплуатации, предупредила эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили. По её словам, риски чаще связаны с нарушением инструкции, перегревом, контактом электричества с водой и использованием некачественной техники.

Проводные зарядные устройства лучше не оставлять без необходимости в розетке: при перегреве или скачке напряжения возможны замыкание и пожар. Беспроводные зарядки специалист посоветовала использовать в зоне видимости, а с проточными водонагревателями соблюдать повышенную осторожность из-за одновременного контакта прибора с электричеством и водой.

Скороварка тоже требует строгого соблюдения инструкции. Важно не превышать допустимый объём заполнения ёмкости и правильно ухаживать за устройством. Дополнительным фактором риска может стать покупка дешёвой техники непроверенного производителя. Для снижения опасности не стоит подключать слишком много приборов к одной розетке.

«Важно помнить, что бытовые приборы взрываются очень редко, поэтому не стоит в один момент избавляться от них. Лучше соблюдать правила использования и меры предосторожности, тогда вероятность опасной ситуации будет минимальна», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

К слову, перед длительным отъездом часть электроприборов лучше полностью отключать от сети. Особое внимание стоит уделять зарядным устройствам, микроволновкам, кофемашинам, мультиваркам и электрочайникам, поскольку оставленная в розетке техника остаётся под напряжением даже в выключенном состоянии.