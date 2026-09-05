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Опубликовано 5 сентября, 19:03

Экипаж Ил-76 МЧС России потушил основные очаги пожаров в Сербии

Обложка © Max / МЧС России

Обложка © Max / МЧС России

Самолёт Ил-76 МЧС России ликвидировал основные очаги природных пожаров в Сербии. Российская авиация продолжает помогать сербским специалистам в борьбе с огнём, сообщили в МЧС России.

Российский Ил-76 в Сербии. Видео © Max / МЧС России

Сегодня экипаж работал на вершине горы Трем в горном массиве Сува-Планина на юго-востоке Сербии. За шесть вылетов самолёт сбросил на очаги возгорания 252 тонны воды.

«Экипаж самолёта Ил-76 МЧС России успешно справляется с задачами даже в самых непростых условиях», — сообщили в МЧС.

Всего за время операции российский Ил-76 совершил 46 вылетов и сбросил 1 932 тонны воды. Экипажу удалось потушить основные очаги пожаров и остановить распространение огня в сторону жилых районов.

Сербия поблагодарила МЧС России за борьбу с масштабными пожарами
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Как писал Life.ru, МЧС России направило самолёт в Сербию ещё в августе. Сербская сторона обратилась за помощью после резкого ухудшения пожарной обстановки. В министерстве отмечали, что природные пожары угрожали населённым пунктам и объектам инфраструктуры.

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Лия Мурадьян
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