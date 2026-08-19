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19 августа, 14:22

Ил-76 с отрядом МЧС России вылетел в Сербию для тушения природных пожаров

Обложка © mchs.gov.ru

Обложка © mchs.gov.ru

Самолёт Ил-76 МЧС России направлен в Сербию для помощи в тушении природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Борт вылетел по поручению президента Владимира Путина. Вместе с экипажем в Сербию направлена оперативная группа МЧС.

«Самолёт Ил‑76 оснащён специальным оборудованием, в том числе водосливными устройствами, которые позволяют эффективно бороться с крупными очагами возгорания», — сказано в тексте.

По данным ведомства, запрос о помощи поступил от сербской стороны на фоне резкого ухудшения пожарной обстановки. В министерстве сообщили, что природные пожары создают угрозу населённым пунктам и инфраструктуре. Российские спасатели должны подключиться к ликвидации возгораний и помочь местным службам сдержать распространение огня.

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Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменении паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. До этого в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима.

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Татьяна Миссуми
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