Ил-76 с отрядом МЧС России вылетел в Сербию для тушения природных пожаров

Самолёт Ил-76 МЧС России направлен в Сербию для помощи в тушении природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Борт вылетел по поручению президента Владимира Путина. Вместе с экипажем в Сербию направлена оперативная группа МЧС.

«Самолёт Ил‑76 оснащён специальным оборудованием, в том числе водосливными устройствами, которые позволяют эффективно бороться с крупными очагами возгорания», — сказано в тексте.

По данным ведомства, запрос о помощи поступил от сербской стороны на фоне резкого ухудшения пожарной обстановки. В министерстве сообщили, что природные пожары создают угрозу населённым пунктам и инфраструктуре. Российские спасатели должны подключиться к ликвидации возгораний и помочь местным службам сдержать распространение огня.

Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменении паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. До этого в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима.