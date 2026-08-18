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18 августа, 12:33

Брюссель дожал Белград: Угрозы и шантаж вынудили Вучича принять Зеленского

Посол РФ Боцан-Харченко связал визит Зеленского в Сербию с давлением Евросоюза

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Визит Владимира Зеленского в Белград и его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем 7 августа 2026 года стал следствием давления Евросоюза. Такое мнение высказал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире ВГТРК.

По словам дипломата, поездка украинского лидера вписывается в целую серию шагов сербского руководства, которые, как считает российская сторона, совершаются под нажимом Брюсселя.

«Этот визит — результат давления и даже шантажа со стороны ЕС, как и ряд других шагов и акций со стороны президента Сербии (Александра) Вучича и руководства Сербии, которые предпринимаются исключительно под давлением ЕС», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Посол добавил, что для Москвы появление Зеленского в Белграде неожиданностью не стало. Сербия остаётся кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому вынуждена учитывать требования Брюсселя.

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Многие полагают, что Белград в этой истории с визитом Зеленского является жертвой обстоятельств, поскольку страна должна была показать свой проевропейский курс. При этом местное население в большинстве своём не одобряет таких действий со стороны Вучича, а вот сам он утверждает, что Сербия не изменила своей позиции в отношении России после приёма украинского политика.

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Владимир Озеров
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