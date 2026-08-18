Брюссель дожал Белград: Угрозы и шантаж вынудили Вучича принять Зеленского
Посол РФ Боцан-Харченко связал визит Зеленского в Сербию с давлением Евросоюза
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić
Визит Владимира Зеленского в Белград и его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем 7 августа 2026 года стал следствием давления Евросоюза. Такое мнение высказал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире ВГТРК.
По словам дипломата, поездка украинского лидера вписывается в целую серию шагов сербского руководства, которые, как считает российская сторона, совершаются под нажимом Брюсселя.
«Этот визит — результат давления и даже шантажа со стороны ЕС, как и ряд других шагов и акций со стороны президента Сербии (Александра) Вучича и руководства Сербии, которые предпринимаются исключительно под давлением ЕС», — подчеркнул Боцан-Харченко.
Посол добавил, что для Москвы появление Зеленского в Белграде неожиданностью не стало. Сербия остаётся кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому вынуждена учитывать требования Брюсселя.
Многие полагают, что Белград в этой истории с визитом Зеленского является жертвой обстоятельств, поскольку страна должна была показать свой проевропейский курс. При этом местное население в большинстве своём не одобряет таких действий со стороны Вучича, а вот сам он утверждает, что Сербия не изменила своей позиции в отношении России после приёма украинского политика.
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