В Зимбабве арестовали чиновника после гибели 97 пассажиров парома

Руководителя районного подразделения Агентства развития сельской инфраструктуры Зимбабве Игнейтиуса Чиоме отправили под стражу после крушения парома Mbuya Nehanda на озере Кариба, сообщает The Herald. В результате катастрофы 11 августа погибли 97 человек.

49-летний Чиоме, который также занимает должность районного клерка Карибы, предстал перед магистратским судом. Ему предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве. Суд оставил чиновника под арестом до 27 августа — в этот день ожидается решение по его ходатайству об освобождении под залог. Полиция Зимбабве (ZRP) также подтвердила факт ареста и последующего предъявления суду координатора района Кариба-РИДА Игнатиуса Чиоме по обвинению в непредумышленном убийстве.

В материалах дела говорится, что к катастрофе могли привести административные нарушения, перегрузка судна и несоблюдение требований безопасности. Следователи проверяют и версию о том, что судно вышло в рейс несмотря на предупреждения метеорологической службы о сильном юго-западном ветре, известном как «волна Бинги».

Выжившие рассказали следователям, что просили экипаж развернуться либо укрыться у ближайших островов, когда погодные условия ухудшились. По их словам, эти просьбы остались без ответа. После катастрофы президент Эммерсон Мнангагва объявил случившееся государственным бедствием. Поисково-спасательная операция продолжалась с участием водолазов и специальных подразделений. Из воды тела погибших поднимали с глубины до 80 метров.

Напомним, 11 августа в Зимбабве перевернулось судно, на место были направлены лодки, вертолёт и водолазная группа. Изначально сообщалось о 80 погибших, позднее число достигло 97 человек. Поисковые группы обнаружили тела ещё двух человек — женщины и мальчика. Судно было рассчитано на 90 пассажиров, однако, по предварительным данным правительства страны, на борту находились около 180 человек и груз. Обнаруженные 20 августа тела довели число жертв до предполагаемого количества пропавших, о которых сообщили родственники.