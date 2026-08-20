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20 августа, 19:03

В Зимбабве увеличилось число погибших при крушении парома, тела ещё двоих ищут

Число погибших при крушении парома в Зимбабве выросло до 97

Обложка © X/ Ntate Mdluli

Обложка © X/ Ntate Mdluli

Число погибших при крушении пассажирского парома на водохранилище Кариба в Зимбабве достигло 97. Поисковые группы обнаружили тела ещё двух человек — женщины и мальчика. Об этом сообщает полиция в соцсети X.

Катастрофа произошла 11 августа. Судно было рассчитано на 90 пассажиров, однако, по предварительным данным правительства страны, на борту находились около 180 человек и груз.

Обнаруженные 20 августа тела довели число жертв до предполагаемого количества пропавших, о которых сообщили родственники. Однако поиски решено продолжить: на борту могли находиться люди, чьё исчезновение близкие пока не зафиксировали.

Причины трагедии расследуются. Власти Зимбабве ранее признали, что паром значительно превысил разрешённую вместимость.

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Ещё 16 августа Life.ru сообщал о 80 погибших при крушении этого же парома. Тогда поисковые работы на Карибе продолжались, а среди предварительных причин аварии назывались сильный ветер и волнение на воде.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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