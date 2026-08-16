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16 августа, 15:18

Число погибших при крушении парома в Зимбабве выросло до 80

Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP

Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP

Число погибших при крушении парома на водохранилище Кариба в Зимбабве выросло до 80 человек. Об этом сообщила зимбабвийская полиция на своей странице в социальной сети X.

На месте трагедии продолжаются поиски. Одновременно родственники опознают погибших. Сколько именно людей было на борту, пока неизвестно. Помимо взрослых с билетами, на паром без билетов пускали детей, которые ехали с родителями.

Причины катастрофы устанавливают. По предварительной версии, судно перевернулось из-за сильного ветра и волнения. В этом районе водохранилища глубина превышает 50 метров.

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А ранее сообщалось, что число погибших при крушении этого же парома достигало 72 человек. Напомним, 11 августа в Зимбабве перевернулось судно, на место были направлены лодки, вертолёт и водолазная группа. По предварительным данным, на борту могли находиться свыше 160 человек.

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Вероника Бакумченко
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