Выживших после крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье выписали из больницы

Двух членов экипажа лесопожарного самолёта Cessna 182, потерпевшего крушение в Иркутской области, выписали из больницы Бодайбо. Александр Назаров и Филипп Зыков провели несколько дней в тайге после столкновения борта с сопкой. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

После аварии пострадавшим потребовалась госпитализация. Медики районной больницы наблюдали за их состоянием, чтобы стабилизировать показатели и убедиться в отсутствии угрозы для здоровья. Сразу после поступления мужчин в стационар специалисты провели телемедицинскую консультацию с врачами Иркутской областной клинической больницы. Дополнительные рекомендации были выработаны с учётом полученных травм и пережитого испытания.

«Благодарю медперсонал районной больницы города Бодайбо, а также врачей ИОКБ за помощь ребятам. Александру и Филиппу желаю скорейшего и полного восстановления, и, разумеется, здоровья!» — заключил губернатор.