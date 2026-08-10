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10 августа, 10:36

Выживших после крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье выписали из больницы

Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Двух членов экипажа лесопожарного самолёта Cessna 182, потерпевшего крушение в Иркутской области, выписали из больницы Бодайбо. Александр Назаров и Филипп Зыков провели несколько дней в тайге после столкновения борта с сопкой. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

После аварии пострадавшим потребовалась госпитализация. Медики районной больницы наблюдали за их состоянием, чтобы стабилизировать показатели и убедиться в отсутствии угрозы для здоровья. Сразу после поступления мужчин в стационар специалисты провели телемедицинскую консультацию с врачами Иркутской областной клинической больницы. Дополнительные рекомендации были выработаны с учётом полученных травм и пережитого испытания.

«Благодарю медперсонал районной больницы города Бодайбо, а также врачей ИОКБ за помощь ребятам. Александру и Филиппу желаю скорейшего и полного восстановления, и, разумеется, здоровья!» — заключил губернатор.

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Напомним, что 3 августа в Бодайбинском районе Иркутской области пропал с радаров самолёт Cessna 182, который использовали для наблюдения за лесопожарной обстановкой. На борту находились командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель. Спустя несколько дней удалось установить местонахождение воздушного судна. 6 августа губернатор показал первые снимки с места происшествия: Cessna 182 столкнулась с сопкой и получила серьёзные повреждения.

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Милена Скрипальщикова
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