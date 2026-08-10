Молния ударила в самолёт рейса Калининград — Уфа во время мощной грозы
Молния ударила в самолёт рейса Калининград — Уфа во время сильной грозы. Девушка-пилот смогла вывести борт из сложных погодных условий и посадить его на запасном аэродроме в Магнитогорске, пишет Mash Batash со ссылкой на пассажирку Дарью.
Видео © Telegram/Mash Batash, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/da_sido
По словам девушки, несмотря на сильную бурю, диспетчер аэропорта Уфы разрешил посадку. При снижении самолёт попал в сильную турбулентность, после чего в него ударила молния.
Пассажирка утверждает, что в носовой части борта после этого произошло короткое замыкание освещения. Экипаж прекратил попытку приземлиться в Уфе и направился в Магнитогорск.
После посадки капитан вышла из кабины, опустилась на землю и некоторое время сидела, обхватив голову руками. Затем самолёт дозаправили и пассажирам предложили продолжить путь. Однако большинство людей решили не возвращаться на борт и отправились в Уфу самостоятельно.
Похожий случай произошёл весной с рейсом Пермь — Сочи: Boeing 737 авиакомпании «Россия» попал под удар молнии при заходе на посадку. После приземления специалисты обнаружили повреждения обшивки и следы воздействия электрического разряда, после чего самолёт временно отстранили от полётов.
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