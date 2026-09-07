Число погибших при крушении парома у Кипра достигло 14

Число погибших при крушении судна у берегов Кирении на Кипре достигло 14, ещё 14 человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, спасателям удалось найти 239 человек. Поисковая операция продолжается: в ней задействованы девять судов и 11 воздушных судов. Эрдоган также рассказал о продолжающихся поисках после столкновения судов у Силиври 2 сентября. Тогда затонул сухогруз, на борту которого находились десять членов экипажа.

Президент Турции выразил соболезнования родственникам погибших в обеих катастрофах.

Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся 30 августа примерно в 2,5 километра от берега города Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра. Среди пропавших без вести находится гражданка России. После катастрофы были задержаны все восемь членов экипажа, включая капитана. Ранее СМИ со ссылкой на показания членов экипажа сообщали, что у судна могла отломиться носовая часть.