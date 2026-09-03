Трое граждан Азербайджана задержаны после крушения парома у берегов Кипра
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Трое граждан Азербайджана задержаны в рамках расследования крушения пассажирского судна Filo Jet у побережья Северного Кипра. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.
Среди задержанных — житель Хачмазского района Валех Гумбатов и уроженец Тертерского района Рашад Ибрагимов, который сейчас проживает в Баку. Личность третьего подозреваемого устанавливается.
Напомним, 30 августа у берегов Северного Кипра произошло крупное кораблекрушение: пассажирский паром Filo Jet, следовавший из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу, затонул вскоре после выхода из порта. На борту судна, затонувшего на глубине более 500 метров, находились 267 человек; по последним данным, жертвами трагедии стали девять человек, еще около 20 числятся пропавшими без вести, при этом большинство пассажиров были спасены. Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявили трехдневный траур, а капитан и члены экипажа были задержаны в рамках расследования обстоятельств катастрофы.
Ранее сообщалось, что на борту парома находились две россиянки. Одну удалось спасти, а вторая пропала без вести.
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