Трое граждан Азербайджана задержаны после крушения парома у берегов Кипра

Напомним, 30 августа у берегов Северного Кипра произошло крупное кораблекрушение: пассажирский паром Filo Jet, следовавший из порта Гирне (Кирения) в турецкий город Ташуджу, затонул вскоре после выхода из порта. На борту судна, затонувшего на глубине более 500 метров, находились 267 человек; по последним данным, жертвами трагедии стали девять человек, еще около 20 числятся пропавшими без вести, при этом большинство пассажиров были спасены. Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявили трехдневный траур, а капитан и члены экипажа были задержаны в рамках расследования обстоятельств катастрофы.