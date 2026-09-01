8-летняя дочь пропавшей при крушении парома у Кипра россиянки чудом спаслась

Восьмилетняя дочь 36-летней россиянки Юлии из Тольятти чудом выжила при крушении скоростного парома у берегов Северного Кипра. Сама женщина и её муж-турок до сих пор числятся пропавшими без вести, пишет RT.

Юлия около десяти лет живёт в Турции, раньше преподавала английский. На Кипр они с супругом и дочерью приехали впервые — просто отдохнуть на выходных. Возвращаться домой должны были именно на том пароме. В день трагедии женщина написала своей матери: «Мамочка, у нас всё хорошо, мы выезжаем домой».

Судно затонуло утром 30 августа, на борту находились 267 человек. Девочку спас неизвестный мужчина, который бросился помогать детям — кто он, ребёнок не знает. Она также не может вспомнить, что именно произошло на пароме и как исчезли родители.

Бабушка рассказала, что внучку осмотрели в госпитале, с ней всё в порядке. Психологическое состояние пока нормальное, но она ждёт, что маму и папу найдут. Сама женщина с младшей дочерью в ближайшее время вылетает в Турцию. Информации о пропавших у неё нет.

Напомним, 30 августа 2026 года у берегов Северного Кипра вблизи порта Гирне (Кирения) потерпел крушение скоростной паром Filo Jet, следовавший по маршруту Кирения – Ташуджу (Турция). На борту судна, затонувшего в 2,5 км от берега, находились 267 человек, включая 259 пассажиров и 8 членов экипажа. По последним данным, жертвами трагедии стали 8 человек, более 18 числятся пропавшими без вести, большинство пассажиров были спасены. Спасательная операция продолжается при участии авиации и катеров, причина крушения устанавливается следствием. Среди пропавших без вести числится учительница из Тольятти. Женщина путешествовала на судне вместе с мужем, гражданином Турции по имени Айхан, и их восьмилетней дочерью. Ребёнка удалось вытащить из воды.