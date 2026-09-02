Число погибших при крушении парома у Кипра выросло до девяти

Напомним, кораблекрушение произошло 30 августа. Паром Express, принадлежащий компании FiloJet, следовал из порта Кирении в турецкий Ташуджу, но в нескольких километрах от берега перевернулся и затонул. На борту находились около 270 человек. Большинство пассажиров удалось спасти, однако минимум восемь человек погибли, некоторые числятся пропавшими без вести. Капитан и экипаж задержаны. Следствие выясняет, что именно привело к трагедии, среди версий — взрыв или техническая неисправность. Позже стало известно, что на борту находились две россиянки, одной удалось спастись, другая в настоящий момент числится пропавшей без вести.