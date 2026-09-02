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Опубликовано 2 сентября, 16:33

Число погибших при крушении парома у Кипра выросло до девяти

Обложка © X / Tek Haber Ajansı (TEKHA)

Обложка © X / Tek Haber Ajansı (TEKHA)

Число погибших при крушении парома у берегов Кипра увеличилось до девяти. Спасатели обнаружили тело ещё одного человека из числа пропавших без вести, сообщил премьер-министр непризнанной большинством стран Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.

«Обнаружено тело одной из 20 пропавших без вести жертв крушения парома. Тело направлено на опознание», — заявил Устель, его слова приводит Kıbrıs Postası.

По словам премьера ТРСК, поисковая операция продолжается. Лидер ТРСК Туфан Эрхюрман заявил, что специалисты смогли установить точные координаты затонувшего судна.

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Напомним, кораблекрушение произошло 30 августа. Паром Express, принадлежащий компании FiloJet, следовал из порта Кирении в турецкий Ташуджу, но в нескольких километрах от берега перевернулся и затонул. На борту находились около 270 человек. Большинство пассажиров удалось спасти, однако минимум восемь человек погибли, некоторые числятся пропавшими без вести. Капитан и экипаж задержаны. Следствие выясняет, что именно привело к трагедии, среди версий — взрыв или техническая неисправность. Позже стало известно, что на борту находились две россиянки, одной удалось спастись, другая в настоящий момент числится пропавшей без вести.

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Юлия Сафиулина
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