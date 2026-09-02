Число погибших при крушении парома у Кипра выросло до девяти
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Число погибших при крушении парома у берегов Кипра увеличилось до девяти. Спасатели обнаружили тело ещё одного человека из числа пропавших без вести, сообщил премьер-министр непризнанной большинством стран Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.
«Обнаружено тело одной из 20 пропавших без вести жертв крушения парома. Тело направлено на опознание», — заявил Устель, его слова приводит Kıbrıs Postası.
По словам премьера ТРСК, поисковая операция продолжается. Лидер ТРСК Туфан Эрхюрман заявил, что специалисты смогли установить точные координаты затонувшего судна.
Напомним, кораблекрушение произошло 30 августа. Паром Express, принадлежащий компании FiloJet, следовал из порта Кирении в турецкий Ташуджу, но в нескольких километрах от берега перевернулся и затонул. На борту находились около 270 человек. Большинство пассажиров удалось спасти, однако минимум восемь человек погибли, некоторые числятся пропавшими без вести. Капитан и экипаж задержаны. Следствие выясняет, что именно привело к трагедии, среди версий — взрыв или техническая неисправность. Позже стало известно, что на борту находились две россиянки, одной удалось спастись, другая в настоящий момент числится пропавшей без вести.
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