«Мы кричали: Разворачивайся!»: Пассажир рассказал о последних минутах Filo Jet

Пассажиры парома Filo Jet заметили поступающую внутрь воду примерно за 20 минут до катастрофы и требовали от капитана развернуть судно к берегу. Об этом SHOT рассказал один из выживших.

По его словам, из-за сильных волн вода начала заливать салон, однако организованной эвакуации в этот момент не было. Мужчина утверждает, что капитан отказывался возвращаться, несмотря на крики людей.

«Мы кричали: «Разворачивайся!», а капитан говорил, что ничего не случится. Вода залила судно наполовину. Кто смог выбраться — тот выбрался. А кто не смог — остался внутри», — рассказал пассажир.

Позднее, как утверждает собеседник канала, судно получило сильный удар в носовую часть, после чего капитан всё же попытался повернуть обратно. Затем выбило стёкла, и вода хлынула внутрь ещё сильнее.

Выжившие надевали спасательные жилеты, прыгали в море и пытались добраться до оказавшихся рядом лодок. Одного из пассажиров, по словам очевидца, подобрали уже после того, как он сам выплыл из тонущего судна.

Ранее Life.ru сообщал о крушении Filo Jet у берегов Северного Кипра. Позже стало известно, что на борту находились 267 человек, а к спасательной операции подключили катера, вертолёты и гражданские суда. Есть сведения о погибших.