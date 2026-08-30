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30 августа, 12:58

«Мы кричали: Разворачивайся!»: Пассажир рассказал о последних минутах Filo Jet

Пассажиры Filo Jet просили капитана вернуться за 20 минут до крушения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажиры парома Filo Jet заметили поступающую внутрь воду примерно за 20 минут до катастрофы и требовали от капитана развернуть судно к берегу. Об этом SHOT рассказал один из выживших.

По его словам, из-за сильных волн вода начала заливать салон, однако организованной эвакуации в этот момент не было. Мужчина утверждает, что капитан отказывался возвращаться, несмотря на крики людей.

«Мы кричали: «Разворачивайся!», а капитан говорил, что ничего не случится. Вода залила судно наполовину. Кто смог выбраться — тот выбрался. А кто не смог — остался внутри», — рассказал пассажир.

Позднее, как утверждает собеседник канала, судно получило сильный удар в носовую часть, после чего капитан всё же попытался повернуть обратно. Затем выбило стёкла, и вода хлынула внутрь ещё сильнее.

Выжившие надевали спасательные жилеты, прыгали в море и пытались добраться до оказавшихся рядом лодок. Одного из пассажиров, по словам очевидца, подобрали уже после того, как он сам выплыл из тонущего судна.

Судьба 99 пассажиров парома Filo Jet после крушения остаётся неизвестной
Судьба 99 пассажиров парома Filo Jet после крушения остаётся неизвестной

Ранее Life.ru сообщал о крушении Filo Jet у берегов Северного Кипра. Позже стало известно, что на борту находились 267 человек, а к спасательной операции подключили катера, вертолёты и гражданские суда. Есть сведения о погибших.

Больше новостей об авариях, спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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