Судьба 99 пассажиров парома Filo Jet после крушения остаётся неизвестной

Ранее Life.ru сообщал о крушении Filo Jet и масштабной спасательной операции. На появившихся в Сети кадрах пассажиры в спасательных жилетах ожидали помощи на оставшейся над водой части корпуса. Ранее спасателям удалось добраться примерно до 160 пассажиров и начать их доставку в порт. На борту Filo Jet находились около 270 человек. Поисково-спасательная операция продолжается Власти Турецкой Республики Северного Кипра также сообщили, что в результате крушения есть погибшие. Точное число жертв пока не называется.