Судьба 99 пассажиров парома Filo Jet после крушения остаётся неизвестной
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Судьба 99 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение парома Filo Jet у берегов Северного Кипра, пока остаётся неизвестной. Об этом сообщил мэр Кирении Мурат Шенкул.
В операции участвуют катера береговой охраны, военные вертолёты и гражданские суда. По словам местных властей, поиски осложняет неспокойное море.
Ранее Life.ru сообщал о крушении Filo Jet и масштабной спасательной операции. На появившихся в Сети кадрах пассажиры в спасательных жилетах ожидали помощи на оставшейся над водой части корпуса. Ранее спасателям удалось добраться примерно до 160 пассажиров и начать их доставку в порт. На борту Filo Jet находились около 270 человек. Поисково-спасательная операция продолжается Власти Турецкой Республики Северного Кипра также сообщили, что в результате крушения есть погибшие. Точное число жертв пока не называется.
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