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30 августа, 12:43

По меньшей мере шесть человек погибли при крушении парома у берегов Кипра

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Как минимум шесть человек погибли при крушении парома у побережья Северного Кипра, сообщил премьер-министр частично признанной республики Унал Устель.

«Спасены 172 человека, <...> поисково-спасательные операции продолжаются», — цитирует его телеканал TRT Haber.

«Вижу корабль!»: Появилось видео с пассажирами перевернувшегося парома Filo Jet у Кипра
«Вижу корабль!»: Появилось видео с пассажирами перевернувшегося парома Filo Jet у Кипра

Напомним, у берегов Северного Кипра затонул пассажирский катамаран Filo Jet. На месте началась масштабная операция. Спасателям удалось добраться до порядка 160 пассажиров, есть погибшие. Всего на борту находилось 267 человек. Данных о россиянах среди пассажиров нет.

Больше новостей об авариях, спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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