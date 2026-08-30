По меньшей мере шесть человек погибли при крушении парома у берегов Кипра
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet
Как минимум шесть человек погибли при крушении парома у побережья Северного Кипра, сообщил премьер-министр частично признанной республики Унал Устель.
«Спасены 172 человека, <...> поисково-спасательные операции продолжаются», — цитирует его телеканал TRT Haber.
Напомним, у берегов Северного Кипра затонул пассажирский катамаран Filo Jet. На месте началась масштабная операция. Спасателям удалось добраться до порядка 160 пассажиров, есть погибшие. Всего на борту находилось 267 человек. Данных о россиянах среди пассажиров нет.
Больше новостей об авариях, спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.