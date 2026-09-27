У берегов Камчатки возобновили поиски четырёх моряков с «Триумфа»

Спасатели утром 27 сентября продолжили поиски четырёх членов экипажа судна «Триумф», пропавших после пожара у берегов Камчатки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на камчатскую Морспасслужбу.

К поисковой операции подключено спасательное судно «Суворовец», которое продолжило начатые накануне работы. Район происшествия также осматривают проходящие поблизости суда. При этом на самом «Триумфе» сохраняется задымление. Спасатели продолжают наблюдать за судном.

Ранее Life.ru сообщал, что при пожаре на «Триумфе» пострадали семь человек, капитана удалось спасти. Следователи проверяют три возможные причины возгорания рыболовецкого судна у берегов Камчатки. Одной из версий стала неисправность судового электрооборудования. Правоохранители также выясняют, могли ли члены экипажа нарушить требования пожарной безопасности. Кроме того, рассматривается вероятность неправильной технической эксплуатации корабля.