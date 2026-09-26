Прорыв через огонь: Появилось видео эвакуации моряков с судна «Триумф»

Появилось видео эвакуации экипажа с рыболовецкого судна «Триумф», которое загорелось в Тихом океане. Кадры опубликовало управление СК РФ по Камчатке.

СК показал кадры эвакуации экипажа с горящего судна «Триумф». Видео © МАКС/ Следком Камчатки

На борту находились 29 членов экипажа. Возгорание произошло вечером в пятницу к востоку от мыса Ходжелайка в акватории Тихого океана. Спасателям удалось вывести с судна 25 человек. Четырёх моряков в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Ещё четверо членов экипажа пока не найдены. Их поиски продолжают спасательное судно «Суворовец» и другие корабли, находящиеся в районе происшествия. Эвакуацию пострадавших проводило судно Морской спасательной службы «Печак», которое совершило два рейса к месту ЧП.

Во время первого выхода на берег доставили моряков с тяжёлыми травмами. Им помогали сотрудники поисково-спасательных подразделений МЧС России, специалисты «ЦОД» и медики. Оставшихся членов экипажа вывезли во время второго рейса. Со всеми пострадавшими работают психологи МЧС России.