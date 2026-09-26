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Опубликовано 26 сентября, 09:52

У спасённых моряков с судна «Триумф» обнаружили ожоги дыхательных путей

Пострадавшие во время пожара на судне «Триумф» у Камчатки. Обложка © МАКС / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пострадавшие во время пожара на судне «Триумф» у Камчатки. Обложка © МАКС / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Четверых моряков с загоревшегося у берегов Камчатки судна «Триумф» госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей и признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в краевой больнице.

Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

При пожаре на судне «Триумф» у Камчатки есть пострадавшие с тяжёлыми травмами
При пожаре на судне «Триумф» у Камчатки есть пострадавшие с тяжёлыми травмами

Напомним, берегов Камчатки, рядом с мысом Поворотный, загорелось рыболовецкое судно «Триумф». Это ярусолов рыболовецкого колхоза «Восток-1», который ведёт морской промысел. В момент возгорания на борту находились 29 человек. Подошедшее судно приняло на борт 25 моряков. Семеро из спасённых получили травмы, капитана удалось спасти. Судьба ещё четырёх членов экипажа пока неизвестна. В порту пострадавших ждали бригады скорой помощи.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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