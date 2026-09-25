При пожаре на судне «Триумф» пострадали семь человек, капитана спасли

Капитана загоревшегося у берегов Приморья судна «Триумф» спасли, однако судьба ещё четырёх членов экипажа остаётся неизвестной. Кроме того, число пострадавших выросло до семи человек, сообщили РИА «Новости» в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Поиски пропавших ведут сразу три судна. Всего с «Триумфа» удалось эвакуировать 25 членов экипажа. Людей с горящего судна подобрал проходившее неподалёку судно «Персея». В диспетчерской службе отдельно подтвердили, что капитан находится среди спасённых.

Напомним, пожар на рыболовецком судне «Триумф» произошёл в районе мыса Поворотный у берегов Приморского края. «Триумф» — ярусоловное судно рыболовецкого колхоза «Восток-1», используемое для морского промысла.