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Опубликовано 25 сентября, 15:15

При пожаре на судне «Триумф» пострадали семь человек, капитана спасли

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Капитана загоревшегося у берегов Приморья судна «Триумф» спасли, однако судьба ещё четырёх членов экипажа остаётся неизвестной. Кроме того, число пострадавших выросло до семи человек, сообщили РИА «Новости» в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Поиски пропавших ведут сразу три судна. Всего с «Триумфа» удалось эвакуировать 25 членов экипажа. Людей с горящего судна подобрал проходившее неподалёку судно «Персея». В диспетчерской службе отдельно подтвердили, что капитан находится среди спасённых.

Спасательное судно «Суворовец» направят к горящему у мыса Поворотный «Триумфу»
Спасательное судно «Суворовец» направят к горящему у мыса Поворотный «Триумфу»

Напомним, пожар на рыболовецком судне «Триумф» произошёл в районе мыса Поворотный у берегов Приморского края. «Триумф» — ярусоловное судно рыболовецкого колхоза «Восток-1», используемое для морского промысла.

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Наталья Афонина
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