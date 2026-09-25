Спасательное судно «Суворовец» направят к горящему у мыса Поворотный «Триумфу»

Спасательное судно «Суворовец» направят из Петропавловска-Камчатского к месту пожара на рыболовецком судне «Триумф». Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

По предварительным данным, выход «Суворовца» состоится не сразу. На подготовку потребуется около десяти часов. После этого спасательное судно возьмёт курс в район, где находится горящий «Триумф».

«Из Петропавловска должно выйти спасательное судно «Суворовец», которое пойдёт в направлении горящего судна «Триумф». Но это будет не так скоро, где-то через 10 часов», — сказал собеседник агентства.

В Дальневосточном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ «Суворовец» числится в составе спасательного флота и несёт дежурство по Дальневосточному бассейну.

Ранее Life.ru сообщал, что при пожаре на рыболовецком судне «Триумф» четыре человека пропали без вести, а ещё пятеро пострадали. На борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходившее рядом судно «Персея». Инцидент случился возле мыса Поворотный у берегов Приморского края.