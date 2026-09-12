Число жертв пожара на пароме у Филиппин выросло до 76

Спасатели обнаружили на сгоревшем у берегов Филиппин пароме MV June Aster останки ещё 41 человека. Число жертв трагедии увеличилось с 35 до 76, пишет AP со ссылкой на представителя Береговой охраны страны Ноэми Каябяб.

Спасти удалось 43 человека. Судьба ещё 13 пассажиров и членов экипажа остаётся неизвестной.

В судовых документах значились 134 человека — 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Однако позднее двое владельцев билетов сообщили, что не поднялись на борт. Таким образом, фактически в рейс отправились 132 человека.

Пожар произошёл вечером 9 сентября, когда судно завершало рейс из Манилы в город Корон провинции Палаван. Причину возгорания устанавливают специалисты. Накануне внутри выгоревшего парома нашли 30 погибших, после чего число жертв достигло 35. Ранее спасатели не могли обследовать помещения из-за сильного жара и густого дыма.