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Опубликовано 25 сентября, 13:40

Огонь в море: Четверо пропали, пятеро пострадали при пожаре на судне «Триумф» в Приморье

SHOT: Четыре человека пропали после пожара на судне «Триумф» в Приморье

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Четыре человека пропали без вести, ещё пять пострадали при пожаре на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пожар вспыхнул возле мыса Поворотный. В момент происшествия на борту находились 29 человек, которым пришлось покинуть судно и спуститься на спасательные плоты.

Проходившее поблизости судно «Персея» подобрало 25 человек. Судьба ещё четырёх остаётся неизвестной.

Как утверждает SHOT, пять спасённых получили ожоги кожи и дыхательных путей. «Персея» направилась в порт Петропавловска-Камчатского.

«Триумф» — ярусоловное судно рыболовецкого колхоза «Восток-1», используемое для морского промысла.

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Больше новостей об авариях, пожарах и спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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