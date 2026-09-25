Огонь в море: Четверо пропали, пятеро пострадали при пожаре на судне «Триумф» в Приморье
SHOT: Четыре человека пропали после пожара на судне «Триумф» в Приморье
Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Четыре человека пропали без вести, ещё пять пострадали при пожаре на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, пожар вспыхнул возле мыса Поворотный. В момент происшествия на борту находились 29 человек, которым пришлось покинуть судно и спуститься на спасательные плоты.
Проходившее поблизости судно «Персея» подобрало 25 человек. Судьба ещё четырёх остаётся неизвестной.
Как утверждает SHOT, пять спасённых получили ожоги кожи и дыхательных путей. «Персея» направилась в порт Петропавловска-Камчатского.
«Триумф» — ярусоловное судно рыболовецкого колхоза «Восток-1», используемое для морского промысла.
Ранее Life.ru писал о поисках рыбака после опрокидывания моторной лодки на Камчатке. Тогда одному из двух мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, второго искали спасатели МЧС с использованием плавсредств и беспилотника.
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