Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 02:03

МЧС ищет пропавшего рыбака после ЧП с моторной лодкой на Камчатке

Обложка © Max / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Обложка © Max / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели ищут мужчину, который пропал после опрокидывания моторной лодки с двумя людьми на борту. ЧП произошло в Усть-Большерецком округе возле села Кавалерского, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал об аварии поступил вечером 17 августа. По предварительным данным, металлическая моторная лодка перевернулась в районе моста через реку Быструю. Одному из находившихся в лодке удалось самостоятельно выбраться на берег, второй мужчина исчез.

Первый поиск начали инспекторы рыбоохраны, позже к ним присоединились спасатели поисково-спасательной части Усть-Большерецка. Однако обследование акватории результата не принесло, поэтому группу усилили. Утром 18 августа к операции подключились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС. Специалисты используют два плавсредства и необходимое оборудование, также планируется задействовать беспилотник для расширения зоны поиска.

Причины опрокидывания лодки пока не установлены. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Чудо на глубине 100 метров: Рыбак 15 дней выживал в подводной пещере без воды и еды
Чудо на глубине 100 метров: Рыбак 15 дней выживал в подводной пещере без воды и еды

Ранее Life.ru писал о трагедии на озере в Карелии, где рыбак погиб после переворота лодки во время ухудшения погоды. Мужчина находился на воде вместе с другими людьми, однако спасти его не удалось. Следователи начали проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar