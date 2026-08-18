МЧС ищет пропавшего рыбака после ЧП с моторной лодкой на Камчатке

На Камчатке спасатели ищут мужчину, который пропал после опрокидывания моторной лодки с двумя людьми на борту. ЧП произошло в Усть-Большерецком округе возле села Кавалерского, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал об аварии поступил вечером 17 августа. По предварительным данным, металлическая моторная лодка перевернулась в районе моста через реку Быструю. Одному из находившихся в лодке удалось самостоятельно выбраться на берег, второй мужчина исчез.

Первый поиск начали инспекторы рыбоохраны, позже к ним присоединились спасатели поисково-спасательной части Усть-Большерецка. Однако обследование акватории результата не принесло, поэтому группу усилили. Утром 18 августа к операции подключились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС. Специалисты используют два плавсредства и необходимое оборудование, также планируется задействовать беспилотник для расширения зоны поиска.

Причины опрокидывания лодки пока не установлены. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Ранее Life.ru писал о трагедии на озере в Карелии, где рыбак погиб после переворота лодки во время ухудшения погоды. Мужчина находился на воде вместе с другими людьми, однако спасти его не удалось. Следователи начали проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.