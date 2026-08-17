Чудо на глубине 100 метров: Рыбак 15 дней выживал в подводной пещере без воды и еды

31-летнего рыбака Эрасто Крисанто Вальдеса спасли спустя 15 дней после исчезновения в подводной пещере в Мексике. Мужчину обнаружили живым в воздушном кармане на глубине более 100 метров, пишет Daily Mail.

Вальдес пропал 23 июля во время рыбалки вместе с отцом в сеноте — естественном карстовом провале — в районе Сан-Франсиско-Ла-Пас. По словам самого мужчины, под водой он погнался за рыбой, но на обратном пути не смог найти выход.

Отец первоначально пытался отыскать сына самостоятельно, после чего к поискам подключились местные жители и спасатели. Через шесть дней на глубине около 65 метров обнаружили гарпун, который был у пропавшего.

Поисковая операция продолжилась с участием специалистов из Мексики, США, Германии и Доминиканской Республики. 7 августа, на 15-й день после исчезновения, исследователи добрались до пещеры с воздушным карманом более чем в 100 метрах под поверхностью и нашли там Вальдеса.

«Мы были готовы найти его тело. Но у Бога были другие планы», — рассказал участвовавший в операции мексиканский исследователь Карлос Хименес, назвав спасение чудом.

Мужчину подняли на поверхность на носилках и доставили в больницу. После двух недель без пищи у него диагностировали сильное обезвоживание и истощение. Сам Вальдес после спасения поблагодарил за возможность снова увидеть своих детей и родных.

Ранее похожая история произошла на Сахалине, где пенсионер девять дней блуждал по тайге после поездки на рыбалку. Мужчина пропал 6 июля в районе села Пильво и всё это время самостоятельно пытался найти дорогу через густой лес. Спасатели обнаружили его сильно обессиленным на берегу реки Пилевка — примерно в километре от оставленного автомобиля.