В Карелии рыбак погиб при опрокидывании лодки на озере

На озере Кедрозеро возле станции Лижма в Карелии погиб мужчина после опрокидывания лодки во время рыбалки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, 13 августа мужчина 1970 года рождения отправился на рыбалку с тремя знакомыми. Днём погода ухудшилась, после чего лодка опрокинулась.

«Ввиду ухудшившихся погодных условий лодка перевернулась, все находившиеся в ней лица оказались в воде на расстоянии около 100 метров от берега», — сообщили в СК.

Мужчину доставили на сушу. На берегу ему провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Следователи осмотрели место происшествия и начали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. После этого ведомство примет процессуальное решение.

Ранее 10-летний мальчик погиб в реке Алат на Сахалине. По предварительным данным, 13 августа ребёнок остался без присмотра взрослых, взял минитрактор и уехал в лес. Позднее технику нашли перевёрнутой в реке, а рядом обнаружили тело мальчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка.