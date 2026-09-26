Моряков с тяжёлыми травмами доставили на берег после пожара на рыболовецком судне «Триумф». Пострадавших перевезли в порт Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

При пожаре на судне «Триумф» у Камчатки есть пострадавшие с тяжёлыми травмами. Видео © МАКС / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Судно «Персея», которое ранее подобрало людей с «Триумфа», прибыло в порт. Спасатели организовали транспортировку пострадавших на берег с помощью судна Морской спасательной службы «Печак».

Первым рейсом эвакуировали членов экипажа с тяжёлыми травмами. Спасатели и медики Территориального центра медицины катастроф переносили раненых между судами на носилках.

По уточнённым данным ведомства, в момент пожара на борту «Триумфа» находились 29 человек. Проходившее рядом судно подобрало 25 моряков. Среди спасённых семь человек получили травмы.

Местонахождение ещё четырёх членов экипажа пока не установили. В порту пострадавших встречали бригады скорой помощи. На борту эвакуационного судна также работал психолог МЧС России.

Ранее сообщалось, что после пожара на рыболовецком судне «Триумф» 25 членов экипажа подобрало проходившее поблизости судно «Персея». Судьба ещё четырёх моряков оставалась неизвестной. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, у которых, по предварительным данным, были ожоги кожи и дыхательных путей. Позднее МЧС уточнило число травмированных до семи человек.