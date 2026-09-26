Проводка или ошибка экипажа? СК назвал три версии пожара на судне «Триумф» у Камчатки

Следователи проверяют три возможные причины возгорания рыболовецкого судна «Триумф» у берегов Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Одной из версий стала неисправность судового электрооборудования. Правоохранители также выясняют, могли ли члены экипажа нарушить требования пожарной безопасности. Кроме того, рассматривается вероятность неправильной технической эксплуатации корабля.

Для установления обстоятельств происшествия назначены судоводительская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Расследование ведётся в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Председатель СК Александр Бастрыкин ранее потребовал представить ему подробный доклад о случившемся.

Ранее Life.ru сообщал, что после пожара на «Триумфе» спасатели доставили в Петропавловск-Камчатский моряков с тяжёлыми травмами. На борту рыболовецкого судна находились 29 человек. После начала возгорания 25 членов экипажа подобрала проходившая поблизости «Персея». Семеро из них получили различные повреждения, а местонахождение ещё четверых остаётся неизвестным.