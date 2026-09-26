К поискам экипажа загоревшегося на Камчатке «Триумфа» подключился «Суворовец»

Четверых пропавших членов экипажа загоревшегося судна «Триумф» разыскивают у берегов Камчатки. Как сообщили РИА «Новости» в региональном филиале Морской спасательной службы, к месту происшествия уже прибыл спасатель «Суворовец».

Операция проходит в акватории восточнее мыса Ходжелайка, примерно в 70 морских милях от Петропавловска-Камчатского. Помимо специалистов, к поискам подключаются проходящие мимо суда, экипажи которых осматривают окружающие воды.

К моменту прибытия помощи пожар на «Триумфе» ещё не прекратился. По словам представителя Морспасслужбы, на борту оставались отдельные очаги пламени, а над судном продолжал подниматься дым.

Местонахождение четырёх моряков пока не установлено. Спасатели обследуют район происшествия совместно с другими участниками операции.

Работы продолжатся до наступления темноты, после чего их временно приостановят. Возобновить поиски пропавших членов экипажа планируется утром.

Ранее Life.ru сообщал, что при пожаре на «Триумфе» пострадали семь человек, а капитана удалось спасти. По данным диспетчерской службы, всего с борта эвакуировали 25 моряков, которых подобрало проходившее поблизости судно «Персея». Ещё четверо числятся пропавшими без вести. До этого стало известно, что к месту происшествия направили спасательное судно «Суворовец».