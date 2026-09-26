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Опубликовано 26 сентября, 10:24

К поискам экипажа загоревшегося на Камчатке «Триумфа» подключился «Суворовец»

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Четверых пропавших членов экипажа загоревшегося судна «Триумф» разыскивают у берегов Камчатки. Как сообщили РИА «Новости» в региональном филиале Морской спасательной службы, к месту происшествия уже прибыл спасатель «Суворовец».

Операция проходит в акватории восточнее мыса Ходжелайка, примерно в 70 морских милях от Петропавловска-Камчатского. Помимо специалистов, к поискам подключаются проходящие мимо суда, экипажи которых осматривают окружающие воды.

К моменту прибытия помощи пожар на «Триумфе» ещё не прекратился. По словам представителя Морспасслужбы, на борту оставались отдельные очаги пламени, а над судном продолжал подниматься дым.

Местонахождение четырёх моряков пока не установлено. Спасатели обследуют район происшествия совместно с другими участниками операции.

Работы продолжатся до наступления темноты, после чего их временно приостановят. Возобновить поиски пропавших членов экипажа планируется утром.

У спасённых моряков с судна «Триумф» обнаружили ожоги дыхательных путей
У спасённых моряков с судна «Триумф» обнаружили ожоги дыхательных путей

Ранее Life.ru сообщал, что при пожаре на «Триумфе» пострадали семь человек, а капитана удалось спасти. По данным диспетчерской службы, всего с борта эвакуировали 25 моряков, которых подобрало проходившее поблизости судно «Персея». Ещё четверо числятся пропавшими без вести. До этого стало известно, что к месту происшествия направили спасательное судно «Суворовец».

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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