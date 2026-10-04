У берегов Норвегии столкнулись два грузовых судна и нефтяной танкер

Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись ночью во фьорде у норвежского Олесунна. Все три корабля получили повреждения, а в один из них начала поступать вода, сообщает NRK.

Сигнал бедствия поступил около 01:37 по местному времени. Авария произошла в относительно узком участке Валдерхауг-фьорда у восточной стороны острова Валдерёй. В момент столкновения все три судна находились в движении: два шли на север, ещё одно — на юг.

К месту происшествия направили спасательный вертолёт, корабль ВМС Норвегии, морских спасателей и другие суда. Эвакуация в итоге не потребовалась — никто из членов экипажей не пострадал.

Самое крупное из столкнувшихся судов достигает 147 метров в длину. Корабли прибыли с Фарерских островов, из Нидерландов и Норвегии. Два из них после аварии самостоятельно добрались до причала, третье осталось на якоре во фьорде.

Причина столкновения пока устанавливается. Полиция проверила членов экипажей на алкоголь и приступила к опросам. По данным NRK, признаков экологического ущерба после происшествия не выявлено.

В июле Life.ru рассказывал о столкновении сразу трёх теплоходов на Волге в Нижегородской области. Тогда «Мидволга-2» при постановке на рейд задела суда «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Все три теплохода получили повреждения корпусов, однако люди не пострадали.