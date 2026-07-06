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Регион
6 июля, 10:29

Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Место столкновения теплоходов в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Место столкновения теплоходов в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

На Волге близ Городца Нижегородской области столкнулись три теплохода, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Инцидент произошёл днём 5 июля: судно «Мидволга-2» при постановке на рейд столкнулось с «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». По данным ведомства, все три судна получили вмятины на корпусах. В результате происшествия никто не пострадал.

«По предварительным данным, 5 июля 2026 года в дневное время на реке Волге теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6» — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

По факту столкновения организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Александра Мышляева
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