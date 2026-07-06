Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

На Волге близ Городца Нижегородской области столкнулись три теплохода, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Инцидент произошёл днём 5 июля: судно «Мидволга-2» при постановке на рейд столкнулось с «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». По данным ведомства, все три судна получили вмятины на корпусах. В результате происшествия никто не пострадал.

«По предварительным данным, 5 июля 2026 года в дневное время на реке Волге теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6» — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

По факту столкновения организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пассажиры четырёхпалубного лайнера «Максим Литвинов» не смогли завершить оплаченный круиз выходного дня из-за технической неисправности. Рейс Москва — Калязин — Дубна — Хвойный бор — Москва стартовал 12 июня с трёхчасовым опозданием, а ночью теплоход встал у причала в Хвойном бору, пройдя менее трети маршрута.