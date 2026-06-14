Круиз на лайнере по Подмосковью завершился через 3 часа после отплытия из-за аварии

Пассажиры четырёхпалубного лайнера «Максим Литвинов» не смогли попасть в оплаченный круиз выходного дня. Причиной стала техническая неисправность судна, сообщает TourDom.ru.

Рейс по маршруту Москва — Калязин — Дубна — Хвойный бор — Москва стартовал 12 июня с трёхчасовым опозданием. Путешественникам объяснили задержку поломкой на борту. Ночью теплоход окончательно встал у причала Пестовского водохранилища в Хвойном бору, не преодолев и трети запланированного пути.

Отдыхающим объявили, что продолжить плавание невозможно. Им предложили выбор: дожидаться окончания круиза на стоящем лайнере с питанием и развлекательной программой либо досрочно вернуться в столицу на другом судне компании.

Значительная часть туристов предпочла отправиться домой. Утром в субботу их забрал возвращавшийся из рейса «Игорь Стравинский». Оставшихся пассажиров сегодня пересадили на «Сергея Дягилева», и они уже прибыли в Москву.

В туроператорской компании «Донинтурфлот» подтвердили отмену круиза из-за неполадок. Сорвался также следующий рейс этого лайнера по маршруту Москва — Дубна — Углич — Ярославль — Мышкин — Москва.

Организатор пообещал исполнить все обязательства перед клиентами. Пассажирам готовы вернуть деньги либо перенести поездку на другие даты. Сам теплоход остаётся в Хвойном бору, устранение поломки, по оценкам техслужб, займёт три-четыре дня. Ожидается, что 20 июня «Максим Литвинов» выйдет в рейс до Казани.

Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев хантавируса, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, увеличилось до 13. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, Испания выявила ещё одного заболевшего среди пассажиров, помещённых на карантин.