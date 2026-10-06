Дроны ударили по двум судам у берегов Болгарии: одно затонуло, второе загорелось

Два торговых судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море. Одно из них затонуло, на втором вспыхнул пожар, сообщает болгарский морской портал Maritime.bg.

Под удар попали сухогрузы Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. По данным портала, первое судно получило критические повреждения и ушло под воду к востоку от побережья Болгарии. Информация о судьбе его экипажа пока уточняется.

На Able после атаки начался сильный пожар. Все 18 находившихся на борту моряков эвакуировал болгарский паром Dioscuria. Среди спасённых есть пострадавшие, им оказали первую помощь прямо на судне.

Инцидент произошёл примерно в 80 морских милях к востоку от мыса Святой Атанас и города Бяла. Болгарские службы развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Оба судна подали сигналы бедствия около четырёх часов утра 6 октября.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал экстренное совещание с представителями силовых ведомств, Минобороны, транспортного ведомства и других структур. Болгарские власти подтвердили, что два коммерческих судна были поражены беспилотниками, однако происхождение дронов пока не установлено.

Maritime.bg называет произошедшее первой зафиксированной атакой на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Накануне Life.ru писал о ещё одном ЧП в Чёрном море: недалеко от Румынии загорелся сухогруз Royad Mammadov, следовавший из Измаила Одесской области. По данным Морской администрации Румынии, после инцидента 13 членов экипажа числились пропавшими без вести, капитан получил ранения. Судно под флагом Сент-Китс и Невиса находилось за пределами румынских территориальных вод.