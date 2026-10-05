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Регион
Опубликовано 5 октября, 21:59

UKMTO сообщил о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе, сообщили в Центре координации морских перевозок при ВМС Великобритании. На борту начался пожар в машинном отделении, экипаж борется с огнём. Инцидент помечен как «нападение». Есть ли пострадавшие, неизвестно.

«Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда», — говорится в сообщении.

В UKMTO сообщили о взрывах рядом с танкером у берегов Йемена
В UKMTO сообщили о взрывах рядом с танкером у берегов Йемена

Ранее стало известно, сколько танкеров было поражено в Ормузском проливе в сентябре. По подсчётам СМИ, речь идёт о 14 судах.

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Матвей Константинов
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