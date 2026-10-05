UKMTO сообщил о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе
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Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе, сообщили в Центре координации морских перевозок при ВМС Великобритании. На борту начался пожар в машинном отделении, экипаж борется с огнём. Инцидент помечен как «нападение». Есть ли пострадавшие, неизвестно.
«Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, сколько танкеров было поражено в Ормузском проливе в сентябре. По подсчётам СМИ, речь идёт о 14 судах.
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