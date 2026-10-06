Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 08:21

«Это другое»: В МИД объяснили молчание Запада об атаках ВСУ в Чёрном море

Дипломат Кононученко: Запад не волнует урон экологии Чёрного моря от атак Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Западные страны не реагируют на возможные экологические последствия атак Киева на суда в Чёрном море, поскольку

для него хороши любые методы противостояния России. Такую позицию в интервью РИА «Новости» высказал спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

«Молчание западных стран вполне закономерно. По их мнению, в борьбе с Россией все меры хороши», — заявил дипломат.

По оценке Кононученко, риски для черноморских экосистем отходят для западных государств на второй план на фоне стремления оказать давление на Москву. Он связал отсутствие публичной реакции именно с этим подходом. Комментируя ситуацию, представитель МИД иронично заметил, что в данном случае действует принцип «вы не понимаете – это другое».

ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в порту Южный
ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в порту Южный

Ранее Life.ru сообщал, что Турция обратилась в Международный уголовный суд после атаки беспилотников на судно Reyhan Sarı в Чёрном море. В результате инцидента погиб турецкий моряк, а собранные материалы были направлены прокурору МУС.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar